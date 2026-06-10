Минкультуры России поможет в восстановлении панорамы «Оборона Севастополя»

Министерство культуры РФ сделает все возможное и окажет необходимую помощь в восстановлении панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», написала глава ведомства Ольга Любимова в мессенджере МАКС. Министр подчеркнула, что случившееся отбросило проект назад, но Севастополь не раз подвергался атакам и всегда возрождался.

То, что случилось сегодня, отбросило нас назад, но одно можно сказать точно: Севастополь не раз подвергался атакам, но всегда возрождался, — написала Любимова.

Она заявила, что ведомство снова сделает все возможное и зависящее от него для восстановления музея и его уникального исторического наследия. Глава Минкульта напомнила, что здание панорамы было отреставрировано в 2022–2024 годах.

Министр также сообщила, что реставрация художественного полотна и переднего плана самой панорамы велась силами специалистов Центра имени И. Э. Грабаря, и ее планировалось завершить к концу текущего года. Любимова добавила, что в этом же году должны были начаться работы по созданию первой очереди экспозиции.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на панораму «Оборона Севастополя» — варварский акт. Она напомнила, что панорама посвящена основному сражению Крымской войны — штурму Малахова кургана 6 июня 1855 года, когда русские войска отразили атаку агло-французской армии.