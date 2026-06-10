Умерла народная артистка Людмила Чурсина: причины смерти, последние дни

Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет, сообщили в Театре Армии. Какие подробности известны, каковы причины смерти, как она провела последние дни, чем известна Чурсина?

Что известно о причинах смерти Людмилы Чурсиной, последние дни

Чурсина умерла 10 июня, говорится в сообщении театра. Она страдала от продолжительной болезни.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — следует из публикации.

Telegram-канал SHOT утверждает, что речь идет о хронической обструктивной болезни легких. Актриса признавалась, что причиной недуга стало курение — она курила более 50 лет, пишет источник. По сведениям, которые публикует Telegram-канал Mash, имела место внезапная сердечная смерть.

Точно неизвестно, как именно Чурсина провела свои последние дни. В театре отметили, что готовились к 85-летнему юбилею артистки, который должен был состояться 20 июля.

В сентябре 2025 года Чурсина провела неделю в кардиологической реанимации одной из петербургских больниц, ей диагностировали гипертонию, стенокардию, атеросклероз, утверждает Mash.

Чем известна Чурсина, биография

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в медсанбате под деревней Груздово, куда попала ее мать во время родов, покидая Великие Луки. На следующий день после родов они отправились в эвакуацию в Сталинабад (Душанбе). По дороге беженцев начала бомбить немецкая авиация, Людмиле чудом удалось выжить.

Первые годы Чурсина с семьей прожила в Тбилиси, куда отправили служить ее отца. Там же пошла учиться в школу. После два года провела в Батуми, некоторое время — на Камчатке, Чукотке, после чего вернулась в Великие Луки.

В детстве Чурсина мечтала стать балериной, но в выпускных классах стала задумываться о других профессиях. Окончила среднюю школу с золотой медалью, выпустилась из детской музыкальной школы в Великих Луках, в 1959-м уехала поступать в Московский авиационный институт. Перед экзаменами в МАИ Чурсина «за компанию с подругой» решила поступить во ВГИК или ГИТИС. Подругу не приняли ни в один из этих вузов, а Людмила в итоге поступила в ВТУ имени Б. В. Щукина.

Людмила Чурсина, актриса театра и кино, 2018 год Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

В 1963-м окончила Театральное училище имени Щукина (курс Леонида Шихматова) и поступила в труппу театра им. Вахтангова по приглашению Рубена Симонова, где прослужила два года. Дебютировала в кино в фильме «Когда деревья были большими», до 1974 года снялась во многих картинах киностудии Ленфильм. В 1974 году вернулась на театральную сцену — в Академический театр драмы им. А. С. Пушкина.

Спустя десять лет Чурсина была приглашена в Театр Армии, где дебютировала в роли Настасьи Филипповны в спектакле «Идиот» по роману Федора Достоевского, ее партнерами были Аристарх Ливанов, Владимир Зельдин и Александр Петров.

Российским телезрителям Людмила Чурсина хорошо известна по множеству ролей в фильмах и сериалах, в том числе «Угрюм-река», «Помнить или забыть», «Интерны» (сыграла мать главврача больницы Анастасии Кисегач), «Закрытая школа — 4», «Анатомия убийства — 4».

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