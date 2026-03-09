Трамп оценил избрание нового верховного лидера Ирана Трамп: при назначении нового лидера Ирана надо посмотреть, что будет дальше

Президент США Дональд Трамп в интервью The Times of Israel оценил избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана фразой «Посмотрим, что будет». Политик подчеркнул, что решение о завершении конфликта с Тегераном он будет принимать вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Посмотрим, что будет, — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что краткосрочный рост цен на нефть станет «небольшой ценой» за устранение угрозы иранской ядерной программы. По его словам, по-другому будут думать только дураки.

До этого Трамп указал, что Иран «капитулировал» перед соседними странами на Ближнем Востоке. Глава государства сделал такой вывод исходя из того, что Тегеран прекратил наносить по ним удары.

Между тем президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан назвал заявления о безоговорочной капитуляции Ирана грезами. По данным газеты Washington Post, Нетаньяху готовился атаковать Иран даже без участия США. В частности, политик собирался ударить по республике баллистическими ракетами.