Экономист ответил, как изменятся цены на продукты в феврале Экономист Белхароев: цены в феврале вырастут на 10%

Цены в феврале вырастут примерно на 10% в разных сегментах, рассказал «Финансам Mail» доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Он отметил, что на стоимости продуктов отразится подорожание логистики.

Те продукты питания, которые были произведены в прошлом году, будут дорожать в среднем на 2%, не более, так как январь уже вобрал повышение НДС и другие факторы — теперь это будет некая коррекция, — рассказал Белхароев.

Экономист подчеркнул, что рост около 10% затронет овощи, выращенные в теплицах в ноябре–декабре из-за затрат на энергоресурсы. По его словам, на цены также повлияет изменение зарплат обслуживающего персонала.

Ранее сообщалось, что производители мяса в России обеспокоены резким ростом импорта мяса птицы из Китая. Если текущие темпы сохранятся, цены на свиной окорок в России могут упасть на 10–15% и даже опуститься ниже себестоимости.