Названы безопасные средства для дезинфекции детских игрушек

Обычные гели для мытья посуды подходят для регулярной обработки пластиковых игрушек, которые ребенок может брать в рот, заявила NEWS.ru эксперт категории «Уход за домом» компании «Арнест ЮниРусь» Александра Георгиева. По ее словам, задача средства заключается не просто в ополаскивании поверхности, а в расщеплении органической пленки, образующейся из остатков пищи, кожного сала и пыли.

Детские наборы чайничков и сервизов часто используются в сюжетных играх и при этом регулярно оказываются во рту у детей. К этой же категории относится и настоящая детская посуда. На всех этих поверхностях со временем образуется тонкая пленка из следов кожного жира, остатков пищи, пыли и органических загрязнений. Именно она создает среду, в которой могут сохраняться микроорганизмы. Поэтому задача средства не просто ополоснуть поверхность, а расщепить загрязнения. Для регулярной обработки предметов, которые ребенок может брать в рот, подойдут гели для мытья посуды, — пояснила Георгиева.

Она отметила, что особого внимания требуют игрушки из пластика и силикона, имеющие сложную форму с множеством стыков и углублений. По ее словам, в их рельефе загрязнения закрепляются сильнее. Эксперт добавила, что гели для мытья посуды образуют обильную пену, позволяющую эффективно прорабатывать мелкие детали и труднодоступные зоны.

Конструкторы, фигурки, прорезыватели и другие игрушки из пластика и силикона имеют сложную форму: соединения, углубления, мелкие элементы. Из-за этого в рельефе и труднодоступных зонах могут сильнее закрепляться бытовые загрязнения. При работе с рельефными формами важно, чтобы средство хорошо распределялось и удерживалось на поверхности. В таких случаях тоже подойдут гели для мытья посуды. Они образуют обильную пену, которая помогает проработать стыки и мелкие детали, устраняя загрязнения даже в труднодоступных зонах, — резюмировала Георгиева.

