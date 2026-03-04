Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 05:56

Три российских аэропорта «захлопнулись» для пролета самолетов

Росавиация ввела запреты на полеты в аэропортах Ульяновска, Казани и Чебоксар

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Росавиация ввела временные ограничения на работу трех аэропортов в Поволжье. Запреты на взлет и посадку введены в Казани, Чебоксарах и Ульяновске, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ).

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении.

С 04:58 по московскому времени приостановлен прием и выпуск воздушных судов в Ульяновске (Баратаевка). Через полчаса, в 05:33, стало известно о введении аналогичных мер в Казани и Чебоксарах.

Причины введения ограничений не уточняются. Однако такие же меры неоднократно вводились в российских аэропортах из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в подмосковный Жуковский прибыл самолет МЧС России с гражданами, покинувшими Иран. Борт Ил-76 доставил 117 человек, из которых 54 — дети. Россияне выезжали из Ирана через наземные пункты пропуска на границе с Азербайджаном. Оттуда их забрали в аэропорт Ленкорани. Операция по возвращению россиян на родину прошла успешно. Самолет приземлился в аэропорту Жуковского, где эвакуированных встретили медики и представители экстренных служб.

