Три российских аэропорта «захлопнулись» для пролета самолетов Росавиация ввела запреты на полеты в аэропортах Ульяновска, Казани и Чебоксар

Росавиация ввела временные ограничения на работу трех аэропортов в Поволжье. Запреты на взлет и посадку введены в Казани, Чебоксарах и Ульяновске, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ).

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении.

С 04:58 по московскому времени приостановлен прием и выпуск воздушных судов в Ульяновске (Баратаевка). Через полчаса, в 05:33, стало известно о введении аналогичных мер в Казани и Чебоксарах.

Причины введения ограничений не уточняются. Однако такие же меры неоднократно вводились в российских аэропортах из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов.

