Европейский союз переживает раскол из-за провальной санкционной политики, которая зашла в тупик, констатировал директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников. По его словам, которые приводят «Известия», более сложный и затянутый процесс согласования рестрикций лишь подтверждает плачевное положение объединения.

В тупике не только антироссийская санкционная политика Евросоюза, о чем свидетельствует действительно все более сложный и затянутый процесс согласования внутри ЕС соответствующих решений. Во многом в тупике сам Евросоюз, — заявил дипломат.

Он добавил, что проблемы на Евросоюз навлекли не только амбиции объединения, но и конфронтационный курс в отношении России, однако для его пересмотра странам «явно не хватает политической воли». Напротив, они ищут способы обойти мнение Венгрии и Словакии, выступающих против новых санкций, отметил Масленников.

Ранее первый зампредседателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что Бишкек готов подать иск к Европейскому союзу в случае введения против него санкций. Поводом для возможных ограничительных мер стали подозрения ЕС в экспорте определенных товаров из Киргизии в Россию.