03 марта 2026 в 10:19

Орудовавшая в Домодедово банда выбирала авто для кражи по вещам в салоне

Полиция задержала воров, промышлявших на парковках Домодедово

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В подмосковном Домодедово полицейские задержали троих россиян, которые специализировались на кражах из автомобилей, предварительно оценивая ценность имущества через стекло, сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области. Орудовала банда на парковке у торгового центра на Каширском шоссе.

Злоумышленники в возрасте от 27 до 47 лет приезжали на стоянку и изучали содержимое внутри машин. В одной из них они заметили портфель, оставленный на сиденье. Подозреваемые разбили стекло и забрали вещи. Внутри находились двое дорогостоящих часов, мобильный телефон и крупная сумма денег — более 10 млн рублей. По данному факту следовали возбудили уголовное дело о краже, совершенной организованной группой (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили маршрут передвижения подозреваемых. При силовой поддержке Росгвардии их задержали по местам проживания в Подмосковье. Злоумышленниками оказались двое жителей Клина и Люберец, а также уроженец Закавказья. Суд уже отправил их под стражу.

Ранее жительницу города Междуреченска в Кемеровской области задержали за кражу продуктов из супермаркетов. Она обчистила витрины с сыром и сливочным маслом. В общей сложности 37-летняя женщина причинила ущерб на 10 тыс. рублей.

