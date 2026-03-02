Пятеро сотрудников МВД погибли при ударе ВСУ Пять сотрудников полиции погибли в Херсонской области при ударе ВСУ

Минимум пятеро сотрудников полиции стали жертвами удара Вооруженных сил Украины в Херсонской области, сообщили в региональном МВД. По информации ведомства, еще шестеро правоохранителей травмированы. Удар по сотрудникам Отдела «Голопристанский», как сказано в сообщении, был произведен 28 февраля около 15:00.

Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь. Пострадавшие сотрудники госпитализированы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь, — добавили в ведомстве.

По данным херсонского МВД, правоохранители подверглись атаке во время исполнения служебных обязанностей. Руководство и личный состав ведомства выразили соболезнования семьям погибших.

Ранее в Оперштабе Краснодарского края сообщили, что число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Новороссийск увеличилось до семи. По информации экстренных служб, обломки БПЛА рухнули в район жилой застройки.

До этого в правительстве ЛНР сообщили, что в Кременной украинский беспилотник атаковал городскую больницу. По словам министра здравоохранения республики Натальи Пащенко, здание медучреждения получило повреждения, но обошлось без жертв и пострадавших.