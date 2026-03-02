Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 14:52

Иран применил передовые ракеты в войне с Израилем

IRIB: Иран применил баллистические ракеты Qadr и Emad

Взрыв в центре Тель-Авива во время ракетных ударов Ирана Взрыв в центре Тель-Авива во время ракетных ударов Ирана Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press
Иран использовал гиперзвуковые ракеты Fattah-2 и баллистические Qadr и Emad во время ответных ударов, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. Удары наносились по целям в Израиле и военным базам США на Ближнем Востоке.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В Белом доме заявили, что атака стала ответом на ракетные и ядерные угрозы, якобы исходящие от Тегерана. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд других высокопоставленных представителей руководства страны.

Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции. Иран нанес удары по территории Израиля, а также по американским военным объектам в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии.

Ранее агентство Reuters сообщило, что представители администрации президента США Дональда Трампа на закрытых брифингах признали отсутствие разведданных о планах Ирана атаковать американские войска. Это заявление подорвало ранее озвученный аргумент о превентивном ударе, которым Белый дом обосновывал военную операцию.

Иран
Израиль
США
гиперзвуковые ракеты
