02 марта 2026 в 16:12

В ФНПР разъяснили порядок действий при задержке рейса и неявке на работу

ФНПР: пропуск работы из-за отмены рейса не считается прогулом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отсутствие работника по уважительной причине не считается прогулом в России, сообщили РИА Новости в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). В случае задержки рейса или других обстоятельств юристы советуют уведомлять работодателя.

На фоне эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем в Дубае авиакомпании отменили ряд рейсов. Тысячи туристов, включая граждан России, остались на территории страны без возможности вылета.

Первым делом необходимо уведомить работодателя о сложившихся обстоятельствах (желательно до начала рабочего дня или смены). Неявка на работу по уважительным причинам (в том числе по причине отмены авиарейса) не является прогулом, — отметили в ФНПР.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что потери российских туроператоров из-за вынужденного продления размещения туристов в странах Ближнего Востока составляют не менее $1,5 млн (116,5 млн рублей) в сутки. Рост убытков связан с продолжающимся конфликтом в регионе. В РСТ уточнили, что случае продолжения конфликта между Израилем, США и Ираном ущерб будет оцениваться в десятки миллионов долларов

задержка рейсов
авиарейсы
ФНПР
профсоюзы
