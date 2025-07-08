Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 18:48

Летевшие в Анталью новосибирцы на сутки застряли в аэропорту

Рейс из Новосибирска в Анталью задержан на сутки после экстренного торможения

Аэропорт Толмачево Аэропорт Толмачево Фото: Shutterstock/FOTODOM

В новосибирском аэропорту Толмачево почти на сутки задержали рейс в Анталью, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». Первая попытка российского самолета взлететь закончилась тем, что борт «разулся» при торможении.

Чартерный рейс 2S-256 авиакомпании Southwind должен был состояться в ночь на 8 июля. Борт уже готовился к взлету, однако неожиданно начал резко тормозить на скорости 185 км/ч и повредил шины. Позже выяснилось, что пилотам пришлось прервать взлет из-за сработавшей сигнализации о незакрытии клапана обдува авионики.

Экипаж вернул самолет на место стоянки. В ходе экспертизы выяснилось, что все четыре пневматика на колесах были спущены, и борт отстранили от полетов. Повторный рейс в Турцию сначала запланировали на 22:00, однако позже он вовсе исчез с табло. Предположительно, пассажиров подсадят на тот же рейс, но в ночь на 9 июля, для этого планируют выделить широкофюзеляжный Boeing 777.

Ранее в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.

Новосибирск
аэропорты
задержка рейсов
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Киев решил вытрясти с украинских порномоделей налоги на фоне неудач ВСУ
Украинских учителей заставляют не понимать русский язык
Выведенные в Черниговскую область силы ВСУ вернулись в сумское приграничье
Не удержал в штанах: мускулистый извращенец снова снял трусы перед девочкой
Украинцы негативно отреагировали на призыв ВСУ полюбить ТЦК
«Врагам не понять»: Кадыров высказался о братстве с Даудовым
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.