Летевшие в Анталью новосибирцы на сутки застряли в аэропорту Рейс из Новосибирска в Анталью задержан на сутки после экстренного торможения

В новосибирском аэропорту Толмачево почти на сутки задержали рейс в Анталью, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». Первая попытка российского самолета взлететь закончилась тем, что борт «разулся» при торможении.

Чартерный рейс 2S-256 авиакомпании Southwind должен был состояться в ночь на 8 июля. Борт уже готовился к взлету, однако неожиданно начал резко тормозить на скорости 185 км/ч и повредил шины. Позже выяснилось, что пилотам пришлось прервать взлет из-за сработавшей сигнализации о незакрытии клапана обдува авионики.

Экипаж вернул самолет на место стоянки. В ходе экспертизы выяснилось, что все четыре пневматика на колесах были спущены, и борт отстранили от полетов. Повторный рейс в Турцию сначала запланировали на 22:00, однако позже он вовсе исчез с табло. Предположительно, пассажиров подсадят на тот же рейс, но в ночь на 9 июля, для этого планируют выделить широкофюзеляжный Boeing 777.

Ранее в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.