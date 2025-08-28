День знаний — 2025
Беспилотник нарушил движение поездов в Самарской области

После падения БПЛА в Самарской области задерживаются 10 поездов

В Самарской области задерживаются 10 поездов, три пригородных рейса отменены из-за падения беспилотника в районе станции Кряж, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Максимальное время задержки составило более двух часов.

28 августа в результате падения БПЛА в районе станции Кряж (участок Кряж — Липяги, Самарская область) была временно нарушена работа контактной сети. Из-за происшествия в настоящее время задерживаются 6 пассажирских и 4 пригородных поезда, максимальное время задержки — 2 часа 14 минут. Три пригородных поезда отменены, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Приволжской железной дороги сообщила, что в Волгоградской области приостановили движение поездов из-за падения обломков беспилотника. На фоне атаки ВСУ загорелось здание, которое не относится к пассажирской инфраструктуре.

До этого стало известно, что поезда задерживаются в Ростовской области из-за падения БПЛА в районе станции Сергеевка в ночь на 23 августа. Время опоздания составляло около 3 часов 40 минут. В РЖД заверили, что приняли все меры, чтобы восстановить движение поездов.

