Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 января: где сбои в РФ

Сегодня, 1 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят связь?

Где в РФ не работает мобильный интернет 1 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 1 января, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 1 января поступило от пользователей МТС. Порядка 14% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 13% — на Бурятию, 10% — на Свердловскую область, 9% — на Новосибирскую область, 8% — на Кабардино-Балкарию, 6% — на Челябинскую область, 5% — на Краснодарский край, Ростовскую и Нижегородскую области, 4% — на Воронежскую область, 3% — на Ярославскую, Тульскую, Ленинградскую, Тверскую и Иркутскую области, 2% — на Тюмень, Кузбасс, Хабаровский край, Самарскую и Саратовскую области.

Почему не работает мобильный интернет 1 января

Президент России Владимир Путин сообщил, что ограничения мобильной связи в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

«Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов», — заявил глава РФ в ходе прямой линии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

1 января особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, на территории Татарстана, Удмуртии, Пензенской, Волгоградской, Самарской областей. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО было уничтожено 168 украинских беспилотников над российскими регионами.

В интересах безопасности заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Мы осознаем, что возникающие неудобства нарушают привычный ритм жизни, и просим вас отнестись к текущей ситуации с пониманием. Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — уточнили в ведомстве.

Что будет с мобильным интернетом на новогодних каникулах

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил жителей, что во время каникул силовые структуры могут временно ограничивать мобильную связь на территории региона.

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибервмешательства в работу инфраструктуры вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти. Желательно предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, в том числе посредством мессенджера MAX», — сообщил он.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ

Какие сайты и мессенджеры работают во время сбоев

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Также в белый список попали «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Росатом Сеть зарядных станций», «Мотив», Московская Биржа, HeadHunter, «Ситидрайв», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

