Россия передаст США данные с летевшего на резиденцию Путина БПЛА Минобороны РФ передаст США данные беспилотника ВСУ у резиденции Путина

Россия направит США расшифровку данных украинского БПЛА, которым ВСУ пытались атаковать один из объектов президентской резиденции в Новгородской области 29 декабря, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Представителям спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полетным заданием. Всего ВСУ использовали 91 дрон.

Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне, — заявили в министерстве.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что атака БПЛА на резиденцию Путина может ухудшить отношения между США и Евросоюзом. Он не исключил, что эта операция была проведена при поддержке Великобритании.

Дудаков добавил, что США могут сократить обмен разведывательными данными с Вооруженными силами Украины после атаки на резиденцию Путина. По его мнению, Вашингтон также усилит давление на украинского президента Владимира Зеленского. Эксперт добавил, что подобные действия Украины могут оказать влияние и на европейских политиков.