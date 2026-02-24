Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 21:12

Экс-премьер Британии назвал причину стремления Украины к миру

Джонсон: украинское командование стремится завершить конфликт из-за потерь

Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: Phil Lewis/Keystone Press Agency/Global Look Press
Военное командование Украины стремится поскорее завершить боевые действия, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, это происходит на фоне серьезных потерь ВСУ, передает украинский «24 канал».

Украинские генералы, естественно, хотят завершить [конфликт] быстрее, потому что потери огромны, — сказал Джонсон.

При этом экс-премьер Британии не верит в переговоры по урегулированию конфликта. По его мнению, «все выглядит слишком отвлеченно и непонятно».

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Украина не имеет права диктовать условия на переговорах, поскольку очевидно проигрывает на фронте, даже при поддержке НАТО. Он подчеркнул, что с позиции силы может говорить только Россия, а украинский глава Владимир Зеленский вправе обсуждать лишь капитуляцию.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не оставляла надежды на мирное урегулирование конфликта. Он напомнил, что изначально Россия стремилась к дипломатии, но вмешательство Великобритании сорвало переговорный процесс.

Борис Джонсон
Великобритания
Украина
Россия
ВСУ
