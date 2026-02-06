Джонсон предупредил о подрыве демократии в Великобритании Джонсон обвинил Стармера в тирании из-за переноса выборов в Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал действующего главу правительства Кира Стармера диктатором, пишет Telegraph. Так он прокомментировал публикацию списка из 29 муниципалитетов, где выборы не состоятся в мае на фоне реорганизации системы местного самоуправления.

Это то, что делают диктаторы. Они придумывают предлоги для переноса выборов и душат демократию, — сказал Джонсон.

Политик считает, что Стармер боится поражения, но в итоге «пожнет бурю». Экс-премьер призвал муниципальные советы отменить принятое решение.

Ранее британские СМИ сообщили, что члены правящей Лейбористской партии Великобритании в приватном порядке начали искать кандидатов для замены действующего премьера. Политический кризис вокруг него обострился из-за скандала с участием бывшего посла США Питера Мандельсона и его связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Обсуждение будущего Стармера активно ведется как на личных встречах, так и в закрытых чатах.

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Стармер должен уйти в отставку и искупить вину перед своим народом. Он сослался на проведенный опрос среди пользователей, в котором подавляющее большинство высказалось за смену власти в Лондоне.