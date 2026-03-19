Судно вспыхнуло у берегов ОАЭ после попадания снаряда UKMTO: попадание снаряда привело к пожару на судне у побережья Хор-Факкана в ОАЭ

Опасный инцидент произошел у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). В 11 морских милях к востоку от города Хор-Факкан неизвестный снаряд поразил гражданское судно.

В результате повреждения на корабле возник мощный пожар. Подробности о состоянии экипажа и характере повреждений пока не раскрываются, официально в ОАЭ последствия инцидента не раскрывали.

Поступило сообщение об инциденте в 11 морских милях к востоку от Хор-Факкана, ОАЭ. Судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего на борту возник пожар, — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ударам с 28 февраля уже неоднократно подвергались танкеры и контейнеровозы в Персидском заливе и Ормузском проливе. Официальные лица пока не комментируют, кто мог стоять за новой атакой.

Ранее сообщалось, что американские военные объекты в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне попали под комбинированный удар. Пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) проинформировала, что речь идет о базах «Минхад», «Аль-Дафра», «Аль-Адаири» и «Мина Салман». Атаки были совершены с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов.