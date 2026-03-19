Судно вспыхнуло у берегов ОАЭ после попадания снаряда

UKMTO: попадание снаряда привело к пожару на судне у побережья Хор-Факкана в ОАЭ

Опасный инцидент произошел у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). В 11 морских милях к востоку от города Хор-Факкан неизвестный снаряд поразил гражданское судно.

В результате повреждения на корабле возник мощный пожар. Подробности о состоянии экипажа и характере повреждений пока не раскрываются, официально в ОАЭ последствия инцидента не раскрывали.

Поступило сообщение об инциденте в 11 морских милях к востоку от Хор-Факкана, ОАЭ. Судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего на борту возник пожар, — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ударам с 28 февраля уже неоднократно подвергались танкеры и контейнеровозы в Персидском заливе и Ормузском проливе. Официальные лица пока не комментируют, кто мог стоять за новой атакой.

Ранее сообщалось, что американские военные объекты в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне попали под комбинированный удар. Пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) проинформировала, что речь идет о базах «Минхад», «Аль-Дафра», «Аль-Адаири» и «Мина Салман». Атаки были совершены с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Трамп попытался оправдаться за разрушительную атаку на «Южный Парс»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 марта
Байопик, многомиллионные доходы, запрет треков: как живет Баста
Дачникам рассказали, как правильно выбрать штыковую лопату
Овечкин обошел еще одного рекордсмена по важному показателю
Неудача после паузы: «Динамо» проиграло «Спартаку», но идет дальше в КР
Назван анализ, который покажет необходимость поторопиться с беременностью
Россиянам рассказали о расходах на регистрацию дачного дома
Судно вспыхнуло у берегов ОАЭ после попадания снаряда
Зоопсихолог ответила, чем опасны проплешины у кошки на задних лапах
Атака ВСУ на Севастополь ночью 19 марта: жертвы, повреждения, что известно
Что известно о самом невыгодном месяце для отпуска в 2026 году
«Катастрофически»: в РФПИ ужаснулись из-за пожара на заводе СПГ в Катаре
США планируют немыслимый шаг против Ирана
Команда Трампа посыпалась: силовики отворачиваются от «хозяина» из-за Ирана
КСИР нанес серию ударов по военным базам США на Ближнем Востоке
Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на Севастополь
Болезнь, подготовка к смерти, наследство: как сейчас живет Брюс Уиллис
Дроны ВСУ атаковали промзону в Ставропольском крае
«У меня плохие новости»: Орбан раскрыл кровавые планы Европы на Украине
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

