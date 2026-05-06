06 мая 2026 в 21:21

Захарова призвала иностранных дипломатов срочно покинуть Киев

Фото: МИД РФ
Министерство иностранных дел России настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию своих дипломатических сотрудников из Киева, заявила представитель ведомства Мария Захарова. Соответствующее обращение было направлено во все иностранные дипмиссии.

МИД России настоятельно призывает власти вашей страны / руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан, — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули неотвратимость ответного удара по Киеву в случае провокаций. Он будет нанесен в том числе по центрам принятия решений, если украинская сторона попытается реализовать террористические замыслы в дни празднования Великой Победы.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что ВСУ не намерены соблюдать режим прекращения огня, объявленный российской стороной в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По его словам, Киев снимает с себя какие-либо обязательства по соблюдению тишины, поскольку российская сторона якобы нарушила перемирие.

