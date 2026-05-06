День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 11:22

Киев отказался от перемирия на 9 Мая

Стерненко: ВСУ не намерены соблюдать перемирие на 9 Мая

На военном параде в ознаменование 80-й годовщины победы в ВОВ На военном параде в ознаменование 80-й годовщины победы в ВОВ Фото: kremlin.ru
ВСУ не намерены соблюдать режим прекращения огня, объявленный российской стороной в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко в своем Telegram-канале. По его словам, Киев снимает с себя какие-либо обязательства по соблюдению тишины, поскольку российская сторона якобы нарушила перемирие.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявил о возможности нанесения ударов дронами по участникам парада в Москве 9 мая. Вскоре после этого Зеленский объявил о введении режима тишины, начиная с полуночи 6 мая.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы в ВОВ. Ведомство отметило, что российские военные примут все меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

Также Минобороны РФ призвало гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств покинуть столицу. В ведомстве предупредили, что в случае попыток Украины срыва Дня Победы ВС России нанесут ответный удар по центру Киева.

