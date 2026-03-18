Файлы Эпштейна стали яблоком раздора между Британией и США

Британские полицейские призвали США передать им неотредактированные файлы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает канал ABC. Оригинальные документы требуются правоохранителям для расследования дела о связях американского педофила с экс-принцем Эндрю.

Большая часть доказательств находится в Соединенных Штатах, во всех этих файлах, и нам понадобятся неотредактированные доказательства. Нам нужен оригинал для того, чтобы довести дело до суда, — заявили в полиции.

Ранее в распоряжении СМИ появилась фотография, на которой запечатлены бывший принц Эндрю и экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон в халатах вместе с Джеффри Эпштейном. Снимок, опубликованный на сайте Минюста США, предположительно, сделан на острове Мартас-Винъярд.

До этого выяснилось, что Эпштейн совершал визиты в Виндзорский замок и поместье британской королевской семьи Сандрингем в Норфолке. В одном из файлов по его делу указывалось, что финансист был близок к герцогу Йоркскому. Также в документах уточнялось, что они познакомились через помощницу Гислейн Максвелл.