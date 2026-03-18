18 марта 2026 в 20:45

Файлы Эпштейна стали яблоком раздора между Британией и США

Фото: Global Look Press
Британские полицейские призвали США передать им неотредактированные файлы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает канал ABC. Оригинальные документы требуются правоохранителям для расследования дела о связях американского педофила с экс-принцем Эндрю.

Большая часть доказательств находится в Соединенных Штатах, во всех этих файлах, и нам понадобятся неотредактированные доказательства. Нам нужен оригинал для того, чтобы довести дело до суда, — заявили в полиции.

Ранее в распоряжении СМИ появилась фотография, на которой запечатлены бывший принц Эндрю и экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон в халатах вместе с Джеффри Эпштейном. Снимок, опубликованный на сайте Минюста США, предположительно, сделан на острове Мартас-Винъярд.

До этого выяснилось, что Эпштейн совершал визиты в Виндзорский замок и поместье британской королевской семьи Сандрингем в Норфолке. В одном из файлов по его делу указывалось, что финансист был близок к герцогу Йоркскому. Также в документах уточнялось, что они познакомились через помощницу Гислейн Максвелл.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Передовое сдерживание»: во Франции объяснили «ядерную» речь Макрона
Российская ПВО перехватила три десятка дронов за шесть часов
Зеленский «сорвался» на русский язык перед журналистами
Что известно о разрушениях в Краснодаре после ночной атаки БПЛА
«Не дал трещину»: Израиль оценил готовность Ирана продолжать войну
«Конфуз»: глава делегации Жданова о шагах Франции навстречу России
Двух подростков наказали за попытку сжечь локомотивы
Что известно о ликвидации пожара напротив Госдумы
Опубликованы кадры с места пожара в центре Москвы
Файлы Эпштейна стали яблоком раздора между Британией и США
«Локальный характер»: Минсельхоз о карантине в Новосибирской области
Украинцы взбунтовались против сотрудников ТЦК в Волынской области
Что известно о пожаре в здании напротив Госдумы
Выяснилось, почему ЦБ может сохранить ключевую ставку на том же уровне
Новак назвал мировой энергокризис самым крупным за последние 40 лет
Смолов признал вину и выплатил 1 млн рублей пострадавшему в драке
В МАГАТЭ раскрыли детали атаки на иранскую АЭС
Бомбежка АЭС в Иране, фигуристы уходят от Плющенко: что будет дальше
Ближний Восток может остаться без питьевой воды из-за ударов по АЭС «Бушер»
Чуть не устроили новый Чернобыль. США атаковали АЭС «Бушер»: что известно
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

