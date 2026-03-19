Болезнь, подготовка к смерти, наследство: как сейчас живет Брюс Уиллис

Звезде голливудских боевиков Брюсу Уиллису 19 марта исполняется 71 год. Как сейчас живет актер, что известно о его состоянии после диагностирования тяжелой болезни?

Что известно о диагнозе Брюса Уиллиса

В 2015 году в актерских кругах начали ходить слухи о болезни актера. Внимание критиков привлекло то, что 60-летний Брюс участвовал в бродвейской постановке «Мизери», используя наушник. По одной из версий, через него ему подсказывали реплики.

Через два года Уиллис пользовался услугами суфлера на съемочной площадке фильма «Стекло» Найта М. Шьямалана. Анонимные источники рассказывали, что время от времени актер был не в себе: «Мы думали, что это может быть что угодно — от старения до, возможно, даже легкого опьянения или просто нежелания быть там».

В марте 2022 года новозеландская газета NZ Herald обратила внимание на комментарий к видео на YouTube-канале RedLetterMedia, где обсуждались последние фильмы с участием Уиллиса. Один из пользователей написал: «Я где-то читал, что у Брюса Уиллиса деменция — он не совсем осознает, что происходит вокруг него».

Американский режиссер Мэтт Эскандари ответил пользователю: «Да, так и есть, парень, я снимал его в четырех фильмах — я знаю об этом не понаслышке. Очень грустно, когда такая легенда, как Брюс, разрушается прямо на твоих глазах».

Врачи диагностировали Уиллису афазию. В конце февраля 2023-го бывшая супруга актера Деми Мур уточнила диагноз. «У нас есть более конкретный диагноз — лобно-височная деменция (FTD). К сожалению, проблемы с общением — это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс», — рассказала Мур в соцсетях.

По словам актрисы, для людей после 60 лет этот диагноз считается распространенной формой деменции, и сегодня нет методов лечения этой болезни.

В каком состоянии Брюс Уиллис сейчас, правда ли, что его семья готовится к похоронам

В январе сообщалось, что Уиллис сохраняет способность узнавать своих близких, однако не осознает, что у него развивается деменция. Как сообщила его супруга Эмма Хеминг, «крепкий орешек» страдает анозогнозией — состоянием, при котором из-за лобно-височной деменции мозг утрачивает способность осознавать собственные нарушения.

Жена артиста объяснила, что это не психическое отрицание диагноза, а физическое изменение работы мозга. Несмотря на болезнь, актер находит способы общения с детьми. Эмма отметила, что лобно-височная деменция отличается от болезни Альцгеймера, и поэтому Брюс сохраняет связь с близкими. Их общение с дочерьми остается «красивым и важным», хотя им приходится адаптироваться к новым условиям.

«Благом и проклятием для Брюса было то, что он никогда не задумывался об этом. Он никогда не связывал это с тем, что у него болезнь. Я очень рада, что он об этом не знает», — рассказала Хеминг.

Осенью СМИ писали, что Эмма уже почти закончила приготовления к смерти мужа. Хеминг пояснила, что в момент его кончины им будет не до бюрократии.

«Как общество, мы об этом не думаем. Мы не задумываемся о заботе и о том, какой уход каждому из нас понадобится, мы не думаем о смерти. Но нам действительно, действительно нужно это делать — и важно не видеть в этом только темную сторону», — сказала она.

Эмма заявила, что пожертвует мозг неизлечимо больного Брюса науке. Это решение далось ей тяжело, но она считает его важным для изучения лобно-височной деменции — болезни, быстро отнимающей у человека память, разум и независимость.

Летом стало известно, что Уиллис живет отдельно от близких. В сентябре Хеминг сообщила, что переселение тяжелобольного мужа в дом с сиделкой стало для нее подарком. По ее словам, решение пошло на пользу всей семье.

«Несмотря на грусть и дискомфорт, это был правильный шаг для него, для наших дочерей и для меня. В итоге я снова смогла стать его женой. Это огромный подарок», — сообщила женщина.

Жена звезды Голливуда рассказала, что раньше чувствовала себя скорее медицинским работником. Теперь же она ощущает большую независимость и проводит пятничные вечера с друзьями.

Правда ли, что в семье Уиллиса назревает конфликт из-за наследства

Источник из близкого окружения семьи Уиллиса сообщил, что в окружении актера растет напряжение из-за распределения его состояния. После ухудшения здоровья Уиллиса распоряжается им его жена Эмма. Это вызывает недовольство старших дочерей актера от брака с Деми Мур. Состояние актера оценивается примерно в $250 млн (20 млрд рублей).

«Эмма сейчас испытывает огромное давление. Она не только следит за состоянием Брюса, но и уже получила право распоряжаться его огромным состоянием, что раздражает других близких Брюса», — рассказал журналистам инсайдер.

Брюс всегда сам управлял финансами, пока был в здравом уме. Сейчас же все решения принимает Эмма, хотя изначально этого не хотела. И она, и старшие дочери Уиллиса одинаково стремятся сохранить наследие актера.

