24 ноября 2025 в 00:48

«Нужно это делать»: жена Брюса Уиллиса приготовилась к его смерти

Жена и дочери Брюса Уиллиса подготовили план его смерти

Брюс Уиллис Брюс Уиллис Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, которому три года назад диагностировали лобно-височную деменцию, Эмма уже почти закончила приготовления к смерти мужа. Женщина пояснила, что в момент его кончины им будет не до бюрократии, передает The WP Times.

Как общество, мы об этом не думаем. Мы не задумываемся о заботе и о том, какой уход каждому из нас понадобится, мы не думаем о смерти. Но нам действительно, действительно нужно это делать — и важно не видеть в этом только темную сторону, — сказала она.

Эмма подтвердила, что пожертвует мозг неизлечимо больного Брюса Уиллиса науке. Она призналась, что это решение далось ей нелегко, но она считает его «научно необходимым» для понимания лобно-височной деменции — заболевания, которое быстро лишает человека памяти, рассудка и самостоятельности.

Дочь «крепкого орешка» Румер отметила, что Уиллис не всегда узнает родных. Она только знает, что отец реагирует на проявляемую заботу и сохраняет эмоциональный отклик.

Также Эмма сообщила, что звезда фильма «Крепкий орешек» стал жить отдельно от семьи в доме с круглосуточной медицинской поддержкой. По ее словам, из-за тяжелого диагноза у актера ухудшается мозговая деятельность. Кроме того, Уиллис теряет способность общаться.

