Ученые раскрыли диету, которая снижает риск деменции у пожилых

Соблюдение кетогенной диеты вызывает значительное улучшение состояния мозговой ткани у пожилых людей, что может снизить риск развития деменции, передает Monavista. Были проведены эксперименты, которые показали: по истечении трехнедельного периода с момента начала диеты у испытуемых был зафиксирован прирост мозгового кровотока на 22%.

В частности, участники исследований перешли на рацион, где более 70% калорий поступало из жиров, а вот количество углеводов было сведено к минимуму. Под запретом были трансжиры, полуфабрикаты, обезжиренные продукты, фрукты, злаковые и бобовые.

