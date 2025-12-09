ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 08:08

Ученые раскрыли диету, которая снижает риск деменции у пожилых

Monavista: кетогенная диета может снизить риск развития деменции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соблюдение кетогенной диеты вызывает значительное улучшение состояния мозговой ткани у пожилых людей, что может снизить риск развития деменции, передает Monavista. Были проведены эксперименты, которые показали: по истечении трехнедельного периода с момента начала диеты у испытуемых был зафиксирован прирост мозгового кровотока на 22%.

В частности, участники исследований перешли на рацион, где более 70% калорий поступало из жиров, а вот количество углеводов было сведено к минимуму. Под запретом были трансжиры, полуфабрикаты, обезжиренные продукты, фрукты, злаковые и бобовые.

Ранее кардиолог, реабилитолог кандидат медицинских наук Мария Чайковская заявила, что средиземноморская диета является самой безопасной для сердца. По ее словам, резкое снижение веса при строгом подходе к рациону может привести к аритмии и инфаркту: жесткие диеты дают краткосрочные преимущества для метаболизма, но одновременно увеличивают риски для сердечно-сосудистой системы.

До этого нутрициолог Жанна Антонюк сообщила, что употребление мяса на завтрак является физиологически допустимым и не принесет вреда человеку без проблем со здоровьем. Утром пищеварительная система готова к работе и выделяет для этого все необходимые ферменты

болезни
здоровье
деменция
диеты
