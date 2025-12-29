ВСУ впервые приняли участие в учениях НАТО ВСУ впервые участвовали в учениях НАТО по отработке 5-й статьи устава об обороне

Украинские военнослужащие из совместного центра «НАТО — Украина» впервые приняли участие в крупных учениях Альянса, сообщил Генштаб ВСУ. Там отметили, что в ходе маневров отрабатывались механизмы коллективной обороны.

На маневрах LOYAL DOLOS 2025, в которых задействовали около 1,5 тыс. человек по всей Европе, украинская сторона вместе с союзниками отрабатывала слаженность сухопутных операций на нескольких театрах одновременно. Подобные действия соответствуют новой стратегии НАТО по созданию более гибких и взаимосвязанных сил.

Ключевым элементом учений была отработка положений 5-й статьи устава Альянса о коллективной обороне. Она предусматривает совместный ответ на нападение на любого члена блока.

