Южная Корея «опрокинула» КНДР ради учений с США Власти Южной Кореи не отказались от учений с США ради диалога с КНДР

Власти Республики Корея в настоящее время не планируют сокращать масштабы совместных военных учений с США для возобновления диалога с КНДР, заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента Ви Сон Лак. До этого южнокорейский лидер Ли Чжэ Мен выражал готовность обсуждать сокращение или перенос учений в зависимости от ситуации — для установления прочного мира или возобновления переговоров, передает ТАСС.

Если мы собираемся возобновить диалог, нам нужно понять, какие карты мы можем использовать. Вариантов множество, но мы не рассматриваем напрямую учения с США как такую карту, — сказал Ви Сон Лак на пресс-конференции, посвященной первым шести месяцам правления президента.

Ранее Ли Чжэ Мен заявил, что Южная Корея не планирует выходить из режима ДНЯО и категорически отвергает возможность создания собственного ядерного оружия. По его мнению, такой шаг является неразумным, нереалистичным и спровоцировал бы цепную реакцию в регионе.

До этого замминистра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо отметил, что денуклеризация Корейского полуострова является несбыточной мечтой Южной Кореи. Он подчеркнул, что достижение такой цели невозможно, даже если об этом будут говорить много раз. В свою очередь, президент США Дональд Трамп пообещал приложить усилия для урегулирования конфликта.