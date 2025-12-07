ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 13:15

Южная Корея «опрокинула» КНДР ради учений с США

Власти Южной Кореи не отказались от учений с США ради диалога с КНДР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Власти Республики Корея в настоящее время не планируют сокращать масштабы совместных военных учений с США для возобновления диалога с КНДР, заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента Ви Сон Лак. До этого южнокорейский лидер Ли Чжэ Мен выражал готовность обсуждать сокращение или перенос учений в зависимости от ситуации — для установления прочного мира или возобновления переговоров, передает ТАСС.

Если мы собираемся возобновить диалог, нам нужно понять, какие карты мы можем использовать. Вариантов множество, но мы не рассматриваем напрямую учения с США как такую карту, — сказал Ви Сон Лак на пресс-конференции, посвященной первым шести месяцам правления президента.

Ранее Ли Чжэ Мен заявил, что Южная Корея не планирует выходить из режима ДНЯО и категорически отвергает возможность создания собственного ядерного оружия. По его мнению, такой шаг является неразумным, нереалистичным и спровоцировал бы цепную реакцию в регионе.

До этого замминистра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо отметил, что денуклеризация Корейского полуострова является несбыточной мечтой Южной Кореи. Он подчеркнул, что достижение такой цели невозможно, даже если об этом будут говорить много раз. В свою очередь, президент США Дональд Трамп пообещал приложить усилия для урегулирования конфликта.

США
Южная Корея
учения
КНДР
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне столкнулись с опасной «эпидемией» на популярном заграничном курорте
В Ангарске ввели особый режим из-за проблем на ТЭЦ
История с избиением пса в лифте столичной многоэтажки получила продолжение
Сирота обвинила приемных родителей в краже миллиона рублей
Россияне могут столкнуться с дефицитом урожая
Стало известно, что произошло на переговорах ЕС с Украиной и США
Погода в Москве в понедельник, 8 декабря: ждать ли заморозков и снегопада
В вопросе догазификации Адыгеи появилась ясность
«Искупить грехи»: наемник признал постыдную правду о ВСУ
Рыбацкая леска спасла беженца от БПЛА
Пояс UFC снова в России: кадры легендарной схватки Яна и Двалишвили
Аль Пачино заподозрили в тайной женитьбе
На Западе рассказали о трудностях ЕС в переговорах с США и Украиной
Южная Корея «опрокинула» КНДР ради учений с США
Уволенный сотрудник украл у бывшего босса две тонны сала
Дмитриев поддержал заявление Маска о Четвертом рейхе
Цзю раскрыл секрет победы Петра Яна над Двалившвили
«Человек-жулик»: россияне атаковали Тома Холланда из-за аферы с Долиной
В ГД ответили, почему ЕС планирует начать конфликт с Россией в 2030 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 декабря, фото, видео
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.