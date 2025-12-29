Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 15:31

Психолог раскрыла, как найти силы для работы перед Новым годом

Психолог Кольцова призвала ограничить гаджеты во время предновогодней работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Во время работы перед Новым годом рекомендуется отказаться от лишних гаджетов — это позволит сосредоточиться на задачах, заявила «Москве 24» психолог Екатерина Кольцова. Она посоветовала замотивировать себя на их выполнение с помощью какого-нибудь поощрительного подарка.

В предновогодний период особенно сложно удержаться от общения с коллегами. Всем, кто подходит с разговорами и предложениями вроде сходить попить чай, надо четко обозначить: «У меня важная задача, поговорим примерно через 30 минут». Человеку сложнее всего даже не выполнить работу, а включиться в нее, — отметила Кольцова.

Кроме того, важно отключить оповещения в мессенджерах, отвлекающие от работы, а также закрыть ненужные вкладки в браузере. Психолог добавила, что снижение мотивации в последние рабочие дни перед Новым годом — это абсолютно нормально, главное — уметь вовремя сосредоточиться на задачах.

Ранее психолог Наталья Водопьянова заявила, что январские выходные рекомендуется посвятить любимому хобби, семейному досугу и спорту — это поможет эмоционально восстановиться и избавиться от накопленной за год усталости. В период зимнего отдыха важно постараться навести порядок в мыслях и начать отложенные дела.

работа
общество
Новый год
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина отправили на строгий режим за миллион для начальника УФСБ
Герасимов поделился успехами в зоне СВО в последний месяц 2025-го
Герасимов назвал число населенных пунктов, освобожденных в 2025 году
В Краснодарском крае суд вынес приговор бывшему вице-губернатору
Канье Уэст поделился мечтой о поездке в Сибирь
В Подмосковье внедрили более 50 проектов с применением ИИ
Экс-мэра Иваново стали подозревать в получении взятки
Путин собрал совещание по ситуации в зоне спецоперации
Косметолог объяснила, как правильно наносить макияж в зимний период
Школьница истекла кровью после пирсинга губы
Мужчину наказали за ложь о добрачной жизни молодой жены
Российская гимнастка вошла в топ-10 лучших спортсменов 2025 года
Россиянам рассказали, как не стать жертвой аферистов в Новый год
Арбитр из Казани урегулировал конфликт с побитым им пешеходом
«Выйдет победителем»: в Европе раскрыли, чем закончится украинский конфликт
«Должен работать россиянин»: Гладилин выступил против испанца в «Спартаке»
Тренер испанской «Валенсии Б» погиб в Индонезии
Петербург превратился в город-каток с сотнями ДТП
Новые переговоры Путина и Трампа: что известно, план Киева и ЕС разрушен
Офтальмолог опровергла популярный миф о близорукости
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря
Россия

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.