Психолог раскрыла, как найти силы для работы перед Новым годом Психолог Кольцова призвала ограничить гаджеты во время предновогодней работы

Во время работы перед Новым годом рекомендуется отказаться от лишних гаджетов — это позволит сосредоточиться на задачах, заявила «Москве 24» психолог Екатерина Кольцова. Она посоветовала замотивировать себя на их выполнение с помощью какого-нибудь поощрительного подарка.

В предновогодний период особенно сложно удержаться от общения с коллегами. Всем, кто подходит с разговорами и предложениями вроде сходить попить чай, надо четко обозначить: «У меня важная задача, поговорим примерно через 30 минут». Человеку сложнее всего даже не выполнить работу, а включиться в нее, — отметила Кольцова.

Кроме того, важно отключить оповещения в мессенджерах, отвлекающие от работы, а также закрыть ненужные вкладки в браузере. Психолог добавила, что снижение мотивации в последние рабочие дни перед Новым годом — это абсолютно нормально, главное — уметь вовремя сосредоточиться на задачах.

Ранее психолог Наталья Водопьянова заявила, что январские выходные рекомендуется посвятить любимому хобби, семейному досугу и спорту — это поможет эмоционально восстановиться и избавиться от накопленной за год усталости. В период зимнего отдыха важно постараться навести порядок в мыслях и начать отложенные дела.