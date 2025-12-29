Психолог дала советы, как преодолеть выгорание с помощью январских выходных Психолог Водопьянова: на январских выходных можно восстановиться с помощью хобби

Январские выходные рекомендуется посвятить любимому хобби, семейному досугу и спорту — это поможет эмоционально восстановиться и избавиться от накопленной за год усталости, заявила Readovka.news психолог Наталья Водопьянова. В период зимнего отдыха важно постараться навести порядок в мыслях и начать отложенные дела.

В качестве профилактики профессионального выгорания нужно научиться расставлять приоритеты и не делать работу центром жизни, отметила Водопьянова. По ее мнению, крайне важно осознать, что здоровье гораздо важнее профессиональных задач.

На январских каникулах эксперт призвала пересмотреть режим работы. В новом году психолог посоветовала обеспечить себе стабильные выходные и избегать переработок. Кроме того, она порекомендовала поддерживать социальные контакты, грамотно распределять время и мыслить позитивно.

Ранее персональный PR-менеджер Александра Авдеева заявила, что длительный отдых может помочь справиться с выгоранием. Она отметила, что в некоторых случаях может потребоваться несколько месяцев без работы.