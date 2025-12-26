PR-менеджер рассказала, как справиться с выгоранием PR-менеджер Авдеева: длительный отдых поможет справиться с выгоранием

Длительный отдых может помочь справиться с выгоранием, рассказала «ФедералПресс» персональный PR-менеджер Александра Авдеева. Она отметила, что в некоторых случаях может потребоваться несколько месяцев без работы.

Хорошо, если имеется финансовая подушка. Она позволяет не спешить с поиском работы, внимательно рассмотреть варианты, выбрать подходящую сферу или постепенно начать собственное дело, — рассказала Авдеева.

PR-менеджер отметила, что иногда из-за выгорания у работника может появиться потребность в смене профессии. Она посоветовала не игнорировать такие желания, однако, по ее мнению, двигаться вперед необходимо небольшими шагами.

