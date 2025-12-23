Психолог дала советы, как успеть все до праздников без выгорания

Психолог дала советы, как успеть все до праздников без выгорания Психолог Игонина: делегирование поможет избежать стресса перед праздниками

Делегирование обязанностей поможет не сойти с ума перед праздниками, рассказала «Вечерней Москве» специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина. Она отметила, что не стоит брать на себя все планы по подготовке.

Психолог посоветовала разделить пункты между близкими или друзьями. Она также подчеркнула, что к подготовке к празднику необходимо привлекать детей.

По словам Игониной, именно это создаст у младших членов семьи воспоминания об ожидании праздника. Она отметила, что совместная подготовка также поможет сблизиться.

Ранее психолог Юлия Королева рассказала, что цель провести праздники с пользой может привести к разочарованию. Она отметила, что в каникулы важны отдых и единение с близкими.