У Пентагона резко вырос спрос на доставку пиццы

Рестораны у Пентагона фиксируют повышенный спрос на доставку пиццы

В США зафиксирован резкий рост заказов пиццы в ресторанах у Пентагона, следует из данных на портале Pentagon Pizza Index. Такая ситуация ранее наблюдалась перед крупными военными операциями Соединенных Штатов.

По данным портала, уровень готовности оценивается, как четвертый с «усиленным разведывательным наблюдением». В двух заведениях спрос вырос в полтора раза, а в одном — на 179%.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет в шутку заявил, что его ведомство может в любой день искусственно завысить так называемый индекс пиццы. Именно так он высказался о популярном в Сети методе прогнозирования военных операций. Он прокомментировал существование аккаунта, который пытается предсказать начало боевых действий по загруженности пиццерий возле Пентагона.

До этого глава OpenAI Сэм Альтман проинформировал сотрудников о переговорах с Пентагоном. Компания обсуждает возможное соглашение об использовании моделей искусственного интеллекта в засекреченных средах.

Кроме того сообщалось, что Вашингтон может использовать три сценария нападения на Тегеран, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. По его словам, на фоне общей напряженности США разрабатывают все три варианта.

У Пентагона резко вырос спрос на доставку пиццы
