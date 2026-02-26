Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 10:00

Когда надоели обычные, готовлю «Пиццаладушки» — сытный завтрак за 15 минут: просто, но все просят добавку

Фото: D-NEWS.ru
Хочется пиццу, а времени на тесто совсем нет? Тогда на сковороду отправляются «Пиццаладушки» — румяные, ароматные и с тянущимся сыром. Готовятся быстро, а исчезают со стола ещё быстрее.

Мягкие внутри, с аппетитной корочкой и ярким вкусом копчёного колбасного сыра — они идеально подходят для завтрака, перекуса или лёгкого ужина. Минимум хлопот и максимум удовольствия.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., кефир — 350 мл, мука — 250 г, сода — 0,5 ч. л., твёрдый сыр — 70 г, копчёный колбасный сыр — 70 г, колбаса — 100 г, помидор — 1 шт., зелень — по вкусу, соль — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Яйца соединяю с кефиром, добавляю соду и постепенно вмешиваю муку, чтобы получилось густое тесто без комочков. Колбасу и помидор нарезаю мелкими кубиками, зелень измельчаю, оба вида сыра натираю на крупной тёрке. Всё добавляю в тесто, слегка подсаливаю и хорошо перемешиваю. Ложкой выкладываю массу на разогретую сковороду с маслом и жарю на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

Ранее мы делились рецептом обалденных лепешек на кефире с сыром! На вкус как хачапури, а готовятся проще простого. Разлетаются на ура.

Проверено редакцией
