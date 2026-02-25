Обалденные лепёшки на кефире с сыром! На вкус — как хачапури, а готовятся проще простого. Разлетаются на ура

Стоит смешать кефир, муку и сыр — и на кухне начинается настоящая магия. Эти лепёшки готовятся без дрожжей и долгого замеса, а по вкусу легко могут соперничать с домашним хачапури. Минимум продуктов — максимум удовольствия.

В итоге получаются румяные, аппетитные лепёшки с хрустящей корочкой и мягкой, воздушной серединкой. Внутри — тягучая сырная начинка с ароматной зеленью, которая приятно тянется при каждом укусе. Сытно, уютно и так вкусно, что остановиться почти невозможно.

Ингредиенты: 250 мл кефира, 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. соли, 200 г твёрдого сыра (сулугуни или адыгейский), пучок укропа, сливочное масло или масло гхи для жарки.

Кефир смешивают с солью и разрыхлителем, постепенно подсыпают муку и замешивают мягкое, слегка липкое тесто. Накрывают и оставляют на 15 минут. Сыр натирают, укроп мелко рубят и соединяют с сыром. Тесто делят на 4–6 частей, каждую раскатывают, в центр выкладывают начинку, защипывают края и аккуратно расплющивают в лепёшку толщиной около 1 см. Обжаривают на разогретой сковороде с маслом под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подают сразу — горячими, пока сыр внутри тянется и источает аромат.