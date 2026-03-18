18 марта 2026 в 17:02

Добавила жареный лук и сыр: самые простые лепешки — выручалки из кефира

Эти лепешки — настоящая находка, когда нужно быстро и вкусно накормить семью. Тесто на кефире получается мягким и нежным, а внутри — тягучий сыр и ароматный жареный лук, который делает вкус особенно насыщенным. Готовятся буквально за 15 минут, а результат — сочные, румяные лепешки с хрустящей корочкой.

Ингредиенты: кефир — 1 ст, соль — 0,5 ч. л., сахар — 0,5 ч. л., сода — 0,5 ч. л., тертый твердый сыр — 1 ст, жареный лук — 1 ст, мука — 2 ст.

В кефир добавляют соль, сахар и соду, хорошо перемешивают. Затем вмешивают тертый сыр и муку — получается мягкое тесто. Его делят на небольшие шарики, каждый раскатывают в лепешку, выкладывают внутрь обжаренный до золотистости лук, соединяют края и слегка раскатывают снова. Жарят на разогретой сковороде с небольшим количеством масла под крышкой, пока лепешки не станут румяными с обеих сторон. Подают горячими — сыр тянется, а аромат просто сводит с ума.

Ранее мы делились рецептов драников как в белорусской кафешке. Хрусткие и не берут жир.

Читайте также
Кефир, творог и сыр — эти лепешки покорили мою семью: просят печь каждый день. Нежнее хачапури
Общество
Кефир, творог и сыр — эти лепешки покорили мою семью: просят печь каждый день. Нежнее хачапури
Мягкие лепешки с зеленью: готовить одно удовольствие — даже миксер не понадобится, справитесь вилкой
Общество
Мягкие лепешки с зеленью: готовить одно удовольствие — даже миксер не понадобится, справитесь вилкой
Блинчики: мешаем муку с кефиром, а кипяток в конце — тонкие, нежные и не рвутся
Общество
Блинчики: мешаем муку с кефиром, а кипяток в конце — тонкие, нежные и не рвутся
От выпечки до маринадов: топ-9 рецептов блюд на кефире
Семья и жизнь
От выпечки до маринадов: топ-9 рецептов блюд на кефире
Яичный лоток вместо грядки: зелень и витамины круглый год без хлопот
Семья и жизнь
Яичный лоток вместо грядки: зелень и витамины круглый год без хлопот
Ольга Шмырева
О. Шмырева
