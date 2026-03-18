Добавила жареный лук и сыр: самые простые лепешки — выручалки из кефира

Эти лепешки — настоящая находка, когда нужно быстро и вкусно накормить семью. Тесто на кефире получается мягким и нежным, а внутри — тягучий сыр и ароматный жареный лук, который делает вкус особенно насыщенным. Готовятся буквально за 15 минут, а результат — сочные, румяные лепешки с хрустящей корочкой.

Ингредиенты: кефир — 1 ст, соль — 0,5 ч. л., сахар — 0,5 ч. л., сода — 0,5 ч. л., тертый твердый сыр — 1 ст, жареный лук — 1 ст, мука — 2 ст.

В кефир добавляют соль, сахар и соду, хорошо перемешивают. Затем вмешивают тертый сыр и муку — получается мягкое тесто. Его делят на небольшие шарики, каждый раскатывают в лепешку, выкладывают внутрь обжаренный до золотистости лук, соединяют края и слегка раскатывают снова. Жарят на разогретой сковороде с небольшим количеством масла под крышкой, пока лепешки не станут румяными с обеих сторон. Подают горячими — сыр тянется, а аромат просто сводит с ума.

