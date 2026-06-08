Кефир, яйцо да щепотка соды — через 10 минут готовы оладьи: пышные, высокие и не опадают до вечера

Беру кефир, яйцо и щепотку соды — и через 10 минут жарю оладьи, которые получаются пышными, высокими и не опадают до самого вечера. Никаких танцев с бубном: просто смешал, дал постоять и выложил на сковороду. Получается обалденная вкуснятина: румяные, пористые, с хрустящей корочкой и нежной, воздушной мякотью — тают во рту, а на следующий день остаются такими же мягкими.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл кефира (любой жирности, лучше комнатной температуры), 2 яйца, 2 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка соли, 1 ч. ложка соды (без горки), 300 г муки (примерно 2 стакана), растительное масло для жарки. В миске смешайте кефир с яйцами, сахаром и солью. Добавьте соду — сразу начнется реакция, появятся пузырьки. Постепенно всыпьте муку, перемешивая до консистенции густой сметаны. Оставьте тесто на 5–7 минут. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, не прижимая. Жарьте на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте со сметаной, медом или вареньем. Секрет пышности — не перемешивайте тесто после добавления муки слишком долго.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти пышные оладьи на кефире. Даже те, у кого оладьи всегда опадали, получили их высокими, кружевными. Кстати, вместо сахара можно добавить мед — аромат будет невероятный. Находка, а не рецепт!