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08 июня 2026 в 11:05

Аварийная посадка вертолета в Архангельской области попала на видео

Фото: Global Look Press
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Момент аварийной посадки вертолета в Архангельской области попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «112». Инцидент случился в районе деревни Верхнее Рыболово 7 июня.

На борту частного вертолета находились два пассажира. Никто не пострадал. Предварительная причина аварийной ситуации — неисправность двигателя. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры проинформировали, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Хабаровском крае. У воздушного судна был поврежден фюзеляж. Люди не пострадали. По данному факту организована проверка.

До этого в провинции Самутпракан в Таиланде произошло крушение вертолета, в результате которого пострадали несколько человек. Инцидент случился 3 мая в районе Муанг на территории за заправочной станцией.

Также сообщалось о жесткой посадке пассажирского вертолета Ми-8Т в городе Усинске в Республике Коми. Воздушное судно перевозило вахтовых работников. На место происшествия оперативно направили группу пожарно-спасательного гарнизона. На борту находился 21 пассажир и три члена экипажа.

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крушения
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