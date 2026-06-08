Аварийная посадка вертолета в Архангельской области попала на видео

Момент аварийной посадки вертолета в Архангельской области попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «112». Инцидент случился в районе деревни Верхнее Рыболово 7 июня.

На борту частного вертолета находились два пассажира. Никто не пострадал. Предварительная причина аварийной ситуации — неисправность двигателя. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры проинформировали, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Хабаровском крае. У воздушного судна был поврежден фюзеляж. Люди не пострадали. По данному факту организована проверка.

До этого в провинции Самутпракан в Таиланде произошло крушение вертолета, в результате которого пострадали несколько человек. Инцидент случился 3 мая в районе Муанг на территории за заправочной станцией.

Также сообщалось о жесткой посадке пассажирского вертолета Ми-8Т в городе Усинске в Республике Коми. Воздушное судно перевозило вахтовых работников. На место происшествия оперативно направили группу пожарно-спасательного гарнизона. На борту находился 21 пассажир и три члена экипажа.