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08 июня 2026 в 09:39

Добавила молодую капусту, яйца и муку — через 20 минут гора оладушек готова: хрустят и тают во рту

Фото: D-NEWS.ru
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Молодая капуста словно создана для таких оладий. Она нежная, сочная и готовится буквально за считаные минуты. А маленький секрет делает их особенно вкусными: перед замешиванием теста капусту нужно слегка помять руками с солью. Тогда она становится мягче, быстрее прожаривается и остается невероятно нежной внутри.

Получаются золотистые оладушки с аппетитной хрустящей корочкой и сочной серединкой. Они хороши сами по себе, но особенно вкусны со сметаной, чесночным соусом или свежей зеленью. Отличный способ накормить семью простым летним блюдом из самых доступных продуктов.

Ингредиенты: молодая капуста — 500 г, яйца — 3 шт., мука — 120 г, зеленый лук — 30 г, укроп — 15 г, соль — 6 г, черный перец — 2 г, чеснок сушеный — 3 г, масло растительное — 50 мл.

Молодую капусту тонко нашинкуйте, посыпьте солью и слегка помните руками 2–3 минуты. Это и есть главный секрет нежной текстуры. Добавьте яйца, мелко нарезанный зеленый лук, укроп, перец и сушеный чеснок.

Перемешайте, затем всыпьте муку и снова хорошо перемешайте. Масса должна получиться густой, как на обычные оладьи. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой и слегка прижимайте. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце и сразу подавайте к столу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева приготовила такие оладьи. Благодаря тому, что капуста была предварительно помята с солью, оладьи получились особенно нежными внутри и румяными снаружи. Домашние съели целую тарелку быстрее, чем успела остыть вторая партия.

Проверено редакцией
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