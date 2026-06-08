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08 июня 2026 в 07:32

Салат с капустой «Скороспелка»: нарезаю, натираю и ставлю под гнет — через 2 часа можно есть

Фото: D-NEWS.ru
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Маринованный капустный салат «Скороспелка» — это находка для тех, кто любит хрустящие, ароматные закуски. Всего за 2 часа овощи пропитываются пряным маринадом, становясь невероятно сочными и вкусными.

Для приготовления понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 морковь, 1 болгарский перец, 1 свежий огурец, пучок укропа, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 100 мл растительного масла.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке, перец и огурец нарежьте соломкой. Укроп и чеснок мелко порубите. В большой миске смешайте все овощи, добавьте соль, сахар и чеснок.

Разогрейте масло в ковшике до появления легкого дымка. Залейте овощи кипящим маслом, перемешайте. Накройте тарелкой и поставьте гнет (например, банку с водой). Оставьте при комнатной температуре на 2 часа.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить салат «Скороспелка» и дала совет: добавьте в салат немного яблочного уксуса (1 ст. л.) для легкой кислинки.

Ранее стало известно, как приготовить закуску из баклажанов, — и на хлеб мазать, и как салат есть.

Проверено редакцией
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