Ленивые пирожки с капустой на сковороде: никакой лепки, все смешали — и на огонь, подавать к чаю

Ленивые пирожки с капустой на сковороде: никакой лепки, все смешали — и на огонь, подавать к чаю

Ленивые пирожки с капустой на сковороде — это рецепт для тех, кто обожает домашнюю выпечку, но не хочет возиться с дрожжевым тестом и лепкой. Пирожки получаются невероятно пышными, мягкими и ароматными.

Для приготовления понадобится: 400 г капусты, 1 луковица, 2 вареных яйца, 250 мл кефира, 1 ч. л. соды, 200 г муки, соль, сахар, перец.

Рецепт: капусту мелко нашинкуйте и потушите на сковороде до мягкости. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Смешайте капусту, лук и нарезанные вареные яйца. Для теста в кефире растворите соду, добавьте соль, сахар и муку, перемешайте до консистенции густой сметаны.

Соедините тесто с капустной начинкой и хорошо перемешайте. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя пирожки. Жарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт. Удивило, что пирожки получаются как пончики, такие же воздушные. Для аромата и яркого цвета в тесто можно дополнительно добавить немного куркумы.

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