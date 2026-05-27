Оладьи «Пышечка» не опадают: просто смешиваю яйцо со стаканом кефира и мукой — жарю без дрожжей

Оладьи «Пышечка» — это пышные, нежные оладьи, которые не опадают после остывания и готовятся без дрожжей. Секрет воздушности — в правильной технологии: тесто на кефире с содой не перемешивают после набухания, а набирают ложкой с боков.

Для приготовления понадобится: 1 яйцо, 1 стакан теплого кефира, 1,5 стакана муки, 0,5 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соды, растительное масло.

Рецепт: яйцо взбейте с сахаром и солью. Влейте теплый кефир, перемешайте. Добавьте муку, перемешайте до однородности. Добавьте соду, быстро перемешайте. Оставьте тесто на 10 минут — оно поднимется, не перемешивайте его больше!

Набирайте тесто с боков (не из центра). Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте оладьи на расстоянии друг от друга. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт оладий. Удивило, что они остаются такими же пышными, как и при приготовлении, даже на следующий день. Совет: для удобства во время жарки набирайте тесто ложкой, каждый раз смачивая ее в воде. Так ничего не прилипнет.

