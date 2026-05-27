Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 09:28

Оладьи «Пышечка» не опадают: просто смешиваю яйцо со стаканом кефира и мукой — жарю без дрожжей

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Оладьи «Пышечка» — это пышные, нежные оладьи, которые не опадают после остывания и готовятся без дрожжей. Секрет воздушности — в правильной технологии: тесто на кефире с содой не перемешивают после набухания, а набирают ложкой с боков.

Для приготовления понадобится: 1 яйцо, 1 стакан теплого кефира, 1,5 стакана муки, 0,5 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соды, растительное масло.

Рецепт: яйцо взбейте с сахаром и солью. Влейте теплый кефир, перемешайте. Добавьте муку, перемешайте до однородности. Добавьте соду, быстро перемешайте. Оставьте тесто на 10 минут — оно поднимется, не перемешивайте его больше!

Набирайте тесто с боков (не из центра). Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте оладьи на расстоянии друг от друга. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт оладий. Удивило, что они остаются такими же пышными, как и при приготовлении, даже на следующий день. Совет: для удобства во время жарки набирайте тесто ложкой, каждый раз смачивая ее в воде. Так ничего не прилипнет.

Ранее стало известно, как приготовить сырно-чесночные смаженки из слоеного теста.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
оладьи
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Оладьи «Пышечка» не опадают: просто смешиваю яйцо со стаканом кефира и мукой — жарю без дрожжей Оладьи «Пышечка» — это пышные, нежные оладьи, которые не опадают после остывания и готовятся без дрожжей. Секрет воздушности — в правильной технологии: тесто на кефире с содой не перемешивают после набухания, а набирают ложкой с боков.
1 яйцо
1 стакан теплого кефира
1,5 стакана муки
0,5 ч. л. соли
1 ст. л. сахара
0,5 ч. л. соды
растительное масло
>
Яйцо взбейте с сахаром и солью. Влейте теплый кефир, перемешайте. Добавьте муку, перемешайте до однородности. Добавьте соду, быстро перемешайте.
Оставьте тесто на 10 минут — оно поднимется, не перемешивайте его больше! Набирайте тесто с боков (не из центра).
Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте оладьи на расстоянии друг от друга. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова указала, что Пашинян перенял у Европы
Олимпийский чемпион раскрыл сложности при строительстве «Немов-центра»
Россиянин нашел в котловане тела беременной девушки и мужчины
Молились 200 тысяч человек: яркие кадры с празднования Курбан-Байрама
Мужчина получил ожоги после атаки ВСУ на Белгородскую область
Захарова жестко высказалась о Западе после атаки ВСУ на Старобельск
Рой дронов ВСУ обрушился на Энергодар
ВС России освободили важное для дальнейшего наступления харьковское село
Выросло число заражений хантавирусом после вспышки на MV Hondius
Хинштейн раскрыл, сколько раз ВСУ атаковали Курскую область за сутки
Спасатели завершили трехдневные поиски Усольцевых
Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом
На Западе раскрыли разведывательные планы Евросоюза
Израиль устранил нового лидера боевого крыла ХАМАС
«Не стал отмалчиваться»: Россию призвали показать силу по примеру Ирана
Поклонники перепугались за здоровье Хлебниковой по одной причине
Дачникам ответили, как бороться с тенью от соседских деревьев
«Благодарен болельщикам»: Немов о скандальном судействе на Олимпиаде-2004
Схрон натовского оружия обнаружили под Красноармейском
Бывший заместитель Шойгу стал советником главы Сбербанка
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.