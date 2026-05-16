Вместо сладких булок готовлю сырно-чесночные смаженки из слоеного теста: выпекаются за 15 минут

Сырно-чесночные смаженки из слоеного теста — это хрустящая ароматная закуска с тягучей сырной начинкой и пикантным чесноком. Готовятся просто и быстро, главное заранее разморозить тесто.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста, 200 г твердого сыра, 3-4 зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза, зелень по желанию.

Рецепт: тесто слегка раскатайте. Сыр натрите на крупной терке, чеснок выдавите, смешайте с майонезом и рубленой зеленью (если используете). Равномерно распределите начинку по тесту. Плотно сверните рулет.

Нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 2-3 см. Выложите смаженки на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала испечь смаженки по этому рецепту. Как оказалось, гораздо вкуснее получится, если добавить начинку не только внутрь, но и выложить поверх смаженок. Так булочка вся будет пропитана сыром и чесноком.

