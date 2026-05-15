Испекла раз — и теперь меня не остановить: тут только слоеное тесто и варенье — корзиночки за 12 минут

Простейшие слойки-корзиночки из слоеного теста с вареньем — это элементарно, быстро и вкусно. Хрустящее слоеное тесто в форме корзинок, наполненных любимым вареньем или взбитыми сливками, станет идеальным десертом к чаю.

Ингредиенты

Вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 100–150 г густого варенья (также корзиночки можно наполнить взбитыми сливками).

Как приготовить

Тесто раскатайте. Вырежьте кружочки (например, стаканом) и из половины вырежьте серединку, оставив только заготовку в виде колечка (это будут края). На противень, застеленный пергаментом, выложите кружочки. Сверху на каждый кружок положите по колечку (получатся дно и края). Выпекайте в разогретой до 190°C духовке 12 минут до золотистого цвета. Остудите. Готовые корзиночки наполните вареньем или взбитыми сливками. Подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова лично испытала этот быстрый рецепт корзиночек и заметила, что их можно наполнять не только сладкими начинками, но и солеными, и майонезными. Так получится закуска.

