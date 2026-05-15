15 мая 2026 в 16:55

Арт-фестиваль «Русская Венеция» состоится в Ивановской области

Фото: Центр туризма и гостеприимства «Визит Иваново»
В селе Холуй Ивановской области 16 мая пройдет VII арт-фестиваль «Русская Венеция». Организатором мероприятия выступил Центр туризма и гостеприимства «Визит Иваново». Фестиваль при поддержке регионального правительства посвятили истории и традициям древнего Холуя — места притяжения художников.

В этом сезоне гидом для туристов выступит паспорт путешественника Ивановской области. Квест позволит каждому гостю региона открыть малые города по-новому. Впервые на фестивале покажут старейшую иконописную избу, в которой можно будет увидеть рождение икон, и лодку-фараонку возрастом более 150 лет. Главное событие «Русской Венеции» — это спуск расписных лодок на реку Тезу. Каждый год лодки получают новую роспись, основанную на элементах русского стиля. Также в программу войдет тематическая экспозиция о малых городах, которые в этом году вошли в Золотое кольцо России.

Юных путешественников ждет интерактивная программа «Холуйский флот: Картонные корабли» — это арт-проект на стыке конструирования и традиций лаковой миниатюры. Помимо этого, для всех гостей стартует праздничный концерт с лучшими коллективами Ивановской области и церемония награждения участников конкурса «Потешная флотилия».

«Улица художников» с работами современных мастеров второй год подряд расположится рядом с Государственным музеем Холуйского искусства. Кроме того, гости фестиваля — и взрослые, и дети — смогут посетить Храмовый комплекс церкви Троицы Живоначальной и Введения во храм Пресвятой Богородицы, а также Дом-музей художника Пузанова-Молева.

Ранее сообщалось, что в Гостином Дворе пройдет международный фестиваль «Традиции и современность», который объединит более 80 галерей и художников Азии, Африки и Европы. Там представят работы из России, Турции, Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ, Италии, Франции, Конго, Болгарии, Ирана, Ирака, Ливии и других стран. Экспозиция включит в себя восемь направлений: живопись, скульптуру, фотографию, цифровое и прикладное искусство, инсталляцию, музейное и ювелирное дело.

