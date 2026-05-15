Освобождавший Курскую область участник СВО нашел жену в Судже

Российский военнослужащий Богдан Донов во время службы в Курской области познакомился с будущей супругой из Суджи, сообщили в Минобороны РФ. Сейчас семья ожидает рождения дочери.

На Курском направлении познакомился с девушкой, с будущей супругой. Она из города Суджи. И сейчас мы ждем пополнения. Летом родится девочка, — сказал боец.

Донов провел в зоне специальной военной операции три года. За это время он спас более 100 военнослужащих и дважды получил ранения.

По данным Минобороны, военный служил в составе эвакуационных, штурмовых и саперных групп. Он участвовал в боях на наиболее сложных направлениях, включая Мариуполь, Угледар, Новомихайловку, Павловку, Волчанск, а также принимал участие в освобождении Курской области. Военнослужащий эвакуировал раненых бойцов непосредственно с передовой. Донов награжден Георгиевским крестом IV степени, медалью «За отвагу» и медалью Ушакова.

