15 мая 2026 в 17:10

Освобождавший Курскую область участник СВО нашел жену в Судже

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российский военнослужащий Богдан Донов во время службы в Курской области познакомился с будущей супругой из Суджи, сообщили в Минобороны РФ. Сейчас семья ожидает рождения дочери.

На Курском направлении познакомился с девушкой, с будущей супругой. Она из города Суджи. И сейчас мы ждем пополнения. Летом родится девочка, — сказал боец.

Донов провел в зоне специальной военной операции три года. За это время он спас более 100 военнослужащих и дважды получил ранения.

По данным Минобороны, военный служил в составе эвакуационных, штурмовых и саперных групп. Он участвовал в боях на наиболее сложных направлениях, включая Мариуполь, Угледар, Новомихайловку, Павловку, Волчанск, а также принимал участие в освобождении Курской области. Военнослужащий эвакуировал раненых бойцов непосредственно с передовой. Донов награжден Георгиевским крестом IV степени, медалью «За отвагу» и медалью Ушакова.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий с позывным Шорох в течение восьми месяцев в одиночку удерживал позицию у Работино в Запорожской области. За это время боец пережил десятки атак дронов и потерял 15 килограммов веса. Шорох участвует в боевых действиях с 2022 года.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
