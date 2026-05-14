14 мая 2026 в 19:43

Скончался победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою

Ушел из жизни чемпион мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов

Виталий Дериглазов (справа) Виталий Дериглазов (справа) Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов ушел из жизни в возрасте 42 лет, сообщили в Telegram-канале администрации Курской области. Причина смерти не раскрывается.

Скоропостижно скончался наш земляк, мастер спорта России международного класса Виталий Дериглазов, — говорится в сообщении.

Дериглазов завоевал титул чемпиона мира по рукопашному бою в 2011 году в весовой категории до 90 кг. Кроме того, он является бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо 2008 года.

Ранее скончался серебряный призер Олимпийских игр 1976 года по академической гребле Евгений Дулеев. Ему было 70 лет. В Федерации высоко оценили вклад Дулеева в развитие отечественного гребного спорта. Его родным и близким выразили соболезнования.

До этого стало известно о смерти диджея, метеоролога и ведущего прогнозов погоды Джона Эдда Томпсона. Он скончался в возрасте 82 лет. Томпсон вел прогнозы погоды в течение 30 лет и стал лицом телевидения штата Алабама. Как рассказал американский телеканал, Томпсон был движущей силой фестиваля авторов песен Фрэнка Брауна в Галф-Шорсе.

