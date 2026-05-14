Скончался победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою Ушел из жизни чемпион мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов

Победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов ушел из жизни в возрасте 42 лет, сообщили в Telegram-канале администрации Курской области. Причина смерти не раскрывается.

Скоропостижно скончался наш земляк, мастер спорта России международного класса Виталий Дериглазов, — говорится в сообщении.

Дериглазов завоевал титул чемпиона мира по рукопашному бою в 2011 году в весовой категории до 90 кг. Кроме того, он является бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо 2008 года.

