14 мая 2026 в 20:35

Infiniti влетел в остановку с людьми в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Автомобиль Infiniti влетел в остановку с людьми в Москве на проспекте Мира, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, пострадали три человека. Предполагается, что водитель не справился с управлением.

Очевидцы рассказали, что машина буквально снесла остановку. У одного из пострадавших сильный ушиб грудной клетки, у двоих — переломы ног.

На место аварии прибыли несколько машин скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Перекрыто две полосы движения.

Ранее в Иркутской области трое детей пострадали в ДТП из-за пьяной матери за рулем без водительских прав. Мужа виновницы аварии привлекли к ответственности за передачу машины человеку без разрешения на вождение, автомобиль направили на спецстоянку. Женщина рассказала, что выпила три стакана алкоголя, после чего села за руль, чтобы поехать к родственникам.

В Рязанской области до этого двое детей получили травмы при ДТП. Находившийся за рулем легковой машины 38-летний мужчина не справился с управлением, после чего авто вылетело с проезжей части в кювет.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

