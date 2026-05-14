Infiniti влетел в остановку с людьми в Москве

Автомобиль Infiniti влетел в остановку с людьми в Москве на проспекте Мира, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, пострадали три человека. Предполагается, что водитель не справился с управлением.

Очевидцы рассказали, что машина буквально снесла остановку. У одного из пострадавших сильный ушиб грудной клетки, у двоих — переломы ног.

На место аварии прибыли несколько машин скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Перекрыто две полосы движения.

Ранее в Иркутской области трое детей пострадали в ДТП из-за пьяной матери за рулем без водительских прав. Мужа виновницы аварии привлекли к ответственности за передачу машины человеку без разрешения на вождение, автомобиль направили на спецстоянку. Женщина рассказала, что выпила три стакана алкоголя, после чего села за руль, чтобы поехать к родственникам.

В Рязанской области до этого двое детей получили травмы при ДТП. Находившийся за рулем легковой машины 38-летний мужчина не справился с управлением, после чего авто вылетело с проезжей части в кювет.