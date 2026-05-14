Российские военные осуществляют фланговый обход населенного пункта Константиновка, сообщил в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, основные городские бои сейчас сосредоточены в секторе местной промышленной зоны, а также на западных окраинах этого стратегически важного узла обороны. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Ранее Пушилин заявил, что подразделения российских войск осуществляют тактическое окружение Красного Лимана, зажимая позиции противника в плотное кольцо. По словам руководителя республики, на северо-западных окраинах населенного пункта фиксируются непрекращающиеся боевые столкновения. Министерство обороны это также не комментировало.

Кроме того, глава ДНР заявил, что ключевые боевые столкновения на Славянском направлении сейчас разворачиваются на значительном удалении от самого Славянска. Наиболее ожесточенные вооруженные противостояния в данный момент фиксируются в окрестностях населенного пункта Рай-Александровка. МО РФ эту информацию не комментировало.