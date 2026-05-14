Пушилин рассказал о ситуации на подступах к Славянску

Основные боестолкновения на Славянском направлении происходят на дальних подступах к Славянску, сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, наиболее интенсивные бои в настоящее время сосредоточены в районе Рай-Александровки. В МО России данную информацию не комментировали.

Касательно данного направления, здесь мы видим, что основные боевые действия [идут] все-таки на дальних подступах к населенному пункту Славянск, сконцентрированы в районе Рай-Александровки сейчас, ожесточенные боестолкновения, — сказал Пушилин.

Ранее офицер по наведению целеуказания 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Евгений Паньков заявил, что штурмовые группы Вооруженных сил РФ взяли в плен двоих украинских военнослужащих в населенном пункте Новопавловка Днепропетровской области. Российские бойцы зашли в жилую постройку во время проведения зачистки территории и застали врасплох укрывавшихся там солдат противника. В МО России данную информацию не комментировали.

До этого пленный военнослужащий 81-й бригады ВСУ Евгений Кашенко рассказал, что на Славянском направлении украинские солдаты приняли решение добровольно сдаться после установления контакта с российским беспилотником. Первоначальной задачей их подразделения являлось возвращение ранее потерянных оборонительных рубежей в районе населенного пункта Закотное.