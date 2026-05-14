День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 10:36

Российские бойцы застали врасплох украинских военных

Офицер Паньков рассказал о пленении бойцов ВСУ в Новопавловке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Штурмовые группы Вооруженных сил РФ взяли в плен двоих украинских военнослужащих в населенном пункте Новопавловка Днепропетровской области, рассказал ТАСС офицер по наведению целеуказания 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Евгений Паньков. Российские бойцы зашли в жилую постройку во время проведения зачистки территории и застали врасплох укрывавшихся там солдат противника. В МО России данную информацию не комментировали.

Боевые товарищи, наши штурмовики, зашли в Новопавловку и в одном из домов при зачистке обнаружили двух противников в доме, которые сдались, — говорится в сообщении.

Ранее пленный военнослужащий 81-й бригады ВСУ Евгений Кашенко рассказал, что на Славянском направлении украинские солдаты приняли решение добровольно сдаться после установления контакта с российским беспилотником. Первоначальной задачей их подразделения являлось возвращение ранее потерянных оборонительных рубежей в районе населенного пункта Закотное.

Кроме того, пленный военнослужащий ВСУ Владимир Линник рассказал, что украинский командир с позывным Чад произвел выстрел ему в колено из-за нежелания подчиняться приказу. По свидетельству мужчины, подразделение из трех украинских солдат следовало из населенного пункта Сергеевка в направлении района Гришино в ДНР.

Европа
Украина
Днепропетровская область
ВС РФ
ВСУ
плен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шойгу раскрыл, какое супероружие России стало прорывом отечественной науки
Володин высказался о письме жены актера Назарова с просьбой вернуться
Володин предупредил о наказании для вредивших России релокантов
Почему не работает Telegram сегодня, 14 мая: замедление, заблокируют ли
Белицкое, Гришино, Чайковка: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 мая
Известный журналист попал под обстрел незадолго до собственной смерти
Стало известно, что будет с телом телеведущего Молчанова
Китаевед предположил, с какой целью Трамп встретился с Си Цзиньпинем
Педиатр оказался педофилом: женщина сдала врача следствию
«Спасла тысячи людей»: Миронов высоко оценил деятельность Москальковой
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 мая: где сбои в России
Перевозчикам предрекли трудности с системой ожидания подтверждения товаров
Экс-замглавы Минприроды Буцаева объявили в международный розыск
«Геополитическая фантазия»: Пушков о совместном правлении США и Китая
Киев и девять областей Украины остались без света
Названы дата и место прощания с телеведущим Молчановым
Силовики ликвидировали крупнейший центр мошенников с Украины
Маск в ожидании начала переговоров Трампа и Си Цзиньпина решил снять видео
Компания из Калининграда выплатила крупный долг после ареста недвижимости
Двоих петербургских подростков задержали после стрельбы в местном кафе
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.