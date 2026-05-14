Российские бойцы застали врасплох украинских военных

Штурмовые группы Вооруженных сил РФ взяли в плен двоих украинских военнослужащих в населенном пункте Новопавловка Днепропетровской области, рассказал ТАСС офицер по наведению целеуказания 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Евгений Паньков. Российские бойцы зашли в жилую постройку во время проведения зачистки территории и застали врасплох укрывавшихся там солдат противника. В МО России данную информацию не комментировали.

Боевые товарищи, наши штурмовики, зашли в Новопавловку и в одном из домов при зачистке обнаружили двух противников в доме, которые сдались, — говорится в сообщении.

Ранее пленный военнослужащий 81-й бригады ВСУ Евгений Кашенко рассказал, что на Славянском направлении украинские солдаты приняли решение добровольно сдаться после установления контакта с российским беспилотником. Первоначальной задачей их подразделения являлось возвращение ранее потерянных оборонительных рубежей в районе населенного пункта Закотное.

Кроме того, пленный военнослужащий ВСУ Владимир Линник рассказал, что украинский командир с позывным Чад произвел выстрел ему в колено из-за нежелания подчиняться приказу. По свидетельству мужчины, подразделение из трех украинских солдат следовало из населенного пункта Сергеевка в направлении района Гришино в ДНР.