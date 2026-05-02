Солдат ВСУ отказался выполнять приказ и получил «стрелу в колено» Солдат ВСУ Линник заявил, что командир прострелил ему ногу за неповиновение

Пленный военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник рассказал РИА Новости, что украинский командир с позывным Чад прострелил ему колено за отказ выполнять приказ. По словам пленного, группа из троих украинских военных была направлена из села Сергеевка в район Гришино в ДНР, но когда они дошли до животноводческих ангаров, Линник отказался идти дальше.

Он выстрелил мне в ногу и забрал оружие у меня, — сказал пленный.

Ранее Линник сообщил, что украинские солдаты на передовой из-за сбоев в поставках еды и питьевой воды доходили до того, что пили свою мочу. Изначально продукты им сбрасывали с дронов примерно раз в четыре-пять дней — в каждой такой партии было по паре бутылок воды и несколько банок тушенки.

Кроме того, пленный украинский военный Даниил Жарков признался, что совершил попытку убийства раненого российского бойца. По его словам, приказ он получил в декабре 2025 года, а позже сослуживец сообщил ему, что тот военнослужащий выжил. Жарков удивился, поскольку доложил командованию обратное.